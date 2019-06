João Cancelo pode estar próximo de assinar pelo Manchester City

João Cancelo pode estar perto de trocar a Juventus pelo Manchester City, garantem vários órgãos de comunicação italianos e espanhóis.

O defesa-direito de 25 anos tem-se afirmado no futebol europeu, e disputou 34 jogos na sua primeira época na "Vecchia Signora", numa posição que disputou com o internacional italiano, De Sciglio. De acordo com as publicações, o negócio será feito por 50 milhões de euros, mais 10 milhões do que o clube italiano pagou ao Valência, no último verão.

A imprensa inglesa dava ainda conta de uma eventual integração de Danilo no negócio, para diminuir o valor pago pelos "citizens", mas o negócio deverá ser feito sem o brasileiro.

Cancelo está no futebol italiano desde 2017, primeiro emprestado pelo Valência ao Inter de Milão e, posteriormente, na Juventus, onde foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo. No Manchester City, poderá reencontrar Bernardo Silva, com quem se cruzou na formação do Benfica.

O lateral está neste momento concentrado com a seleção portuguesa, para disputar a fase final da Liga das Nações. Cancelo ficou no banco no jogo contra a Suíça, na meia-final, em detrimento de Nélson Semedo, que foi titular.