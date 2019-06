Corchia deixa o Benfica com mágoa pelas lesões

Sébastien Corchia deixa o Benfica sem grandes memórias positivas. O lateral-direito francês lesionou-se num dos primeiros treinos, na pré-época, e voltou a lesionar-se na reta final da temporada. No total, fez apenas oito jogos na equipa principal das águias, e vai regressar ao Sevilha no final do empréstimo.

"Ganhámos o título e posso estar orgulhoso de algumas exibições muito boas, especialmente na Liga Europa, mas não foi uma temporada muito boa para mim. As duas lesões que sofri foram uma frustração e não me deixaram ganhar o melhor ritmo. A primeira lesão no joelho foi menos grave, apenas três dias depois de ter chegado ao Benfica, e já no final da temporada, nos quartos de final da Liga Europa, tive novamente má sorte com uma lesão que me afastou dos últimos jogos da época", disse.

O defesa, de 28 anos, encara com normalidade a não continuidade no Benfica no final da temporada.

"É natural que deixe o Benfica depois do empréstimo. Não joguei partidas suficientes e isso não foi bom para mim, nem para o clube", adicionou.

Corchia foi formado nas escolas do Paris Saint-Germain e Le Mans. Passou pelo Sochaux e Lille, antes de assinar pelo Sevilha, em 2017/18.