De futebol, “O Futebol” tem muito pouco. Não se vê aqui uma jogada, um golo de placa, uma nesga de relvado sequer. O futebol é pretexto. Como em tantas outras ocasiões da vida. Da vida de qualquer um de nós, como da vida de Sérgio Oskman, o cineasta brasileiro radicado em Espanha há mais de duas décadas que aproveitou o pretexto do futebol, e concretamente do Mundial 2014 realizado no Brasil, para um regresso a São Paulo para um reencontro com o pai distante – não apenas fisicamente, mas sobretudo emocionalmente, que é o que guia todo este documentário ficcionado que no domingo à tarde fecha a programação da quarta edição do Cine Futebol Clube, em Penafiel.

Um pai e um filho lado a lado, ao longo de um mês, para acompanharem em conjunto a “Copa” e resgatarem memórias de um tempo em que ambos de mãos dadas iam ver jogar os grandes ídolos do jogo bonito e tinham na bola o elo sentimental que desbloqueava o diálogo. Fora do futebol, Sérgio e Simão Oskman tinham pouca conversa, uma relação distante e fria empolada por uma separação física desde que o pai saíra de casa.

“Percebi que os parentes, os familiares que tínhamos eram mais jogadores de futebol do que verdadeiros familiares. O futebol inventou-se para que, quando existe um grande silêncio entre duas pessoas e elas querem estar juntas, possa haver algo a que elas se agarrem...”, disse Sérgio Oskman ao jornal "Público" em 2015.

O futebol como pretexto. É assim também no Cine Futebol Clube desde a primeira edição. Da bola jogada nas quatro linhas, partimos para diferentes olhares sobre o mundo. Sobre os diferentes “mundos” e as sociedades que os compõem.

Seja nas difíceis relações familiares entre um pai e um filho, nas vivências quotidianas de urbes dominadas por rivalidades ancestrais refletidas ou nascidas nos estádios - como a Buenos Aires de “Última Final”, documentário que marca um olhar alternativo sobre a final da Libertadores entre os arqui-inimigos River Plate e Boca Juniors, mas que poderia também ser Lisboa, Glasgow, Londres, Milão, o Cairo e tantas outras -, na reconciliação de velhos inimigos de guerra, na revolução tecnológica que marca o(s) negócio(s), na descoberta de personagens raras e coloridas, no desfiar de histórias de vida desconcertantes, nos olhares sobre valores de formação… em tudo isso e muito mais que nos rodeia, o futebol pode ser o pretexto ideal.

“O único futebol que aparece realmente são vinte segundos do hino brasileiro ou um álbum de figurinhas de 1974,” explica Oksman sobre o seu “Futebol”. Às vezes, é o que basta para entender melhor a vida como ela é.