Governo já tem acordo com a Altice sobre o SIRESP

O Governo já fechou as negociações com a Altice Portugal sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp) e está em vias de concluir as negociações em curso com a Motorola.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal a decorrer esta quinta-feira no Parlamento.

A garantia chegou em resposta a uma pergunta da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, que recordou que, no último debate quinzenal, a 13 de junho, o chefe do executivo tinha dito que as soluções para o SIRESP estariam por horas, tanto no que toca à dívida do Estado à Altice quanto à renegociação da sua participação naquele sistema.

Cristas perguntou pela solução e Costa respondeu que, como a própria líder do CDS se lembrará dos tempos em que integrou o Governo, nem sempre as negociações são tão rápidas quanto se espera.

Ainda assim, o primeiro-ministro garantiu que "está fechado" o acordo com a Altice, que detém 52% do SIRESP, e esclareceu que falta agora fechar dois pormenores "não-essenciais" com a Motorola, que detém uma participação de 14,9% na empresa que gere o sistema de redes de emergência.

Através da Parvalorem, o Estado tem 33% do SIRESP, sendo que o atual Governo pretende alcançar uma posição maioritária.