Abel Ferreira apadrinha Cine FC em Penafiel

Abel Ferreira será padrinho do Cine Futebol Clube, festival de cinema e futebol que decorre no fim-de-semana, no Cinemax de Penafiel.

Como "ilustre penafidelense", além de "reconhecido treinador da I Liga", o técnico do Sporting de Braga foi objetivo, cumprido, da organização do festival, para apadrinhar esta quarta-dição.

"Abel era desde o início uma personalidade que queríamos convidar. Realizando-se o evento em Penafiel, achámos por bem trazer um dos principais agentes desportivos nascidos na cidade, para vir e caminhar connosco nesta iniciativa e apadrinhar o evento", explica Sérgio Pires, um dos organizadores do evento, à Renascença.

Abel estará no Cine FC na tarde de sábado, para dar o pontapé de saída do evento, assim como na sessão da noite. Sessão essa que contará com uma tertúlia, que juntará os comentadores de futebol Rui Miguel Tovar e João Nuno Coelho ao crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.

O Cine FC realiza-se no sábado e no domingo, no Cinemax de Penafiel.