Djokovic e Thiem disputam lugar na final em Roland Garros

Novak Djokovic e Dominic Thiem vão defrontar-se nas meias-finais de Roland Garros, após terem vencido com relativa facilidade as respetivas partidas dos quartos de final do torneio.

O sérvio, número um do mundo, despachou Alexander Zverev, 5º do "ranking", em três "sets", pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-2.

Thiem venceu, em menos de duas horas, o russo e 11º da hierarquia, Karen Khachanov, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-2.

O confronto entre Djokovic e Theim está marcado para sexta-feira, assim como a outra meia-final, já definida desde terça-feira, que vai colocar em oposição Rafael Nadal e Roger Federer.