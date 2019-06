Montolivo deixa o AC Milan depois de uma temporada afastado

Riccardo Montolivo anunciou, nas redes sociais, a saída do AC Milan, depois de sete temporadas no clube "rossonero". O médio, hoje com 34 anos, deixa o clube com críticas, depois de não ter feito qualquer jogo esta época.

"Sete épocas com esta camisola gloriosa. Quatro com a braçadeira de capitão. Tiraram-me a braçadeira e eu não reclamei. Não me deixaram jogar um minuto e não reclamei. Não me deixaram despedir dos adeptos no meu estádio e não reclamei", começa por explicar.

Montolivo esteve no banco de suplentes esta época em 23 partidas, mas não somou um único minuto em toda a temporada, depois de ter feito três golos em 26 jogos na temporada 2017/18.

"Todo este fôlego que guardei uso-o para gritar um agradecimento aos adeptos. Sou um capitão ferido, que vai continuar com o queixo erguido. As feridas vão curar, mas o amor por esta camisola ficará para sempre".

Montolivo é uma das principais figuras do futebol italiano neste século. Fez formação na Atalanta, e passou pela Fiorentina durante sete épocas, antes de rumar ao AC Milan, em 2012/13. No total, fez perto de 400 jogos na Serie A, e foi internacional italiano em 66 ocasiões.