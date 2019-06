Pepe dispensado da seleção

Pepe foi dispensado da seleção, por lesão. O central vai falhar a final da Liga das Nações.

No site oficial, a Federação informou que Pepe foi submetido a exames, que detetaram uma fratura da omoplata, e dado como inapto pela Unidade e Performance da FPF.

Pepe lesionou-se na segunda parte do jogo com a Suíça, das meias-finais da Liga das Nações, que Portugal venceu, por 3-1. O defesa caiu mal, na sequência de um pontapé de canto, e ficou agarrado ao ombro, acabando por ser substituído por José Fonte. Confirma-se, agora, o pior cenário.

Para o lugar de Pepe, há José Fonte, que o substituiu no jogo com a Suíça, e Danilo, que pode jogar a central. O médio do FC Porto esteve indisponível para a meia-final, devido a castigo, mas pode dar o seu contributo na final.

Portugal espera por adversário para a final da Liga das Nações, que está marcada para domingo, às 19h45, no Estádio do Dragão. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.