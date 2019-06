Aly Ghazal tem propostas de Portugal, Turquia e Ucrânia

Aly Ghazal vai deixar o Feirense no final do contrato que expira no final desta temporada, depois de apenas meia época no clube. O médio egípcio garante que tem propostas para continuar em Portugal, mas com outros clubes estrangeiros interessados.

"Vários clubes da Turquia, Ucrânia e Portugal mostraram interesse em contratar-me. Quero um clube que compita numa boa liga. Quero continuar nos campeonatos europeus na próxima temporada", disse, em declarações à televisão local "Al Hadath".

Ghazal chegou ao Feirense em janeiro, depois de terminar a temporada na MLS com o Vancouver Whitecaps. O médio fez 12 jogos, mas não conseguiu evitar a despromoção do clube fogaceiro.

O internacional de 27 anos é conhecedor do campeonato português, depois de ter representado o Nacional da Madeira entre 2012 e 2016. Aly Ghazal faz parte dos convocados do Egito para a Taça das Nações Africanas, prova que vai disputar o grupo contra o Congo, Uganda e Zimbabué.