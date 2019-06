Bakary Sako deixa Crystal Palace no final de junho

O Crystal Palace comunicou, esta quinta-feira, que Bakary Sako deixará o clube no final de junho, quando o contrato terminar.

No site oficial, o clube londrino desejou ao avançado maliano, de 31 anos, "o melhor para o futuro" e agradeceu-lhe "pelo seu contributo nos últimos anos".

Sako assinou pelo Palace em 2015, proveniente do Wolverhampton Wanderers, e marcou oito golos em 50 jogos. No verão de 2018, ingressou no West Bromwich Albion, contudo, seis meses depois, na janela de transferências de janeiro de 2019, regressou ao Palace, para fazer mais quatro jogos. No total, foram oito golos em 54 jogos, ao longo de três temporadas e meia.