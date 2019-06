Homem baleado dentro de comboio na linha de Sintra

Um homem ficou ferido esta quinta-feira depois de ter sido baleado no abdómen enquanto seguia dentro de um comboio a circular na linha de Sintra.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da PSP, registou-se uma altercação dentro do comboio e o agressor disparou sobre a vítima.

O homem, ferido no abdómen, saiu do comboio na estação de Rio de Mouro e pediu ajuda aos elementos policiais ali presentes, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, no Restelo.

O suspeito pela agressão já foi detido. A PSP não exclui que possa haver mais envolvidos no incidente. Estão ainda por apurar as motivações do suspeito.

A Polícia Judiciária é agora a entidade responsável por investigar o caso.