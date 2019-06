Saravia vai reunir com o agente para discutir propostas

Renzo Saravia, lateral-direito que está nas cogitações do FC Porto, admite que em breve vai reunir com o empresário, para ser devidamente elucidado do processo e tomar uma decisão.

FC Porto e Racing Avellaneda estão próximos de chegar a acordo pelo internacional argentino, de 25 anos, por quem os dragões terão feito uma proposta de 5,5 milhões de euros, segundo o jornal "O Jogo". Saravia ainda não definiu o seu futuro.

"Tenho de me reunir com o meu representante, Agustin Jiménez, para ele me explicar um pouco de tudo. O que sei é o que dizem os jornalistas e o que circula nas redes sociais. Agora, vou falar com ele e tenho de tomar uma decisão", assumiu o defesa, em declarações à "FOX Sports" da Argentina.



Saravia admite que, caso acabe por ficar no Racing, fá-lo-á "com muita felicidade", contudo, "o futebol é uma carreira curta", pelo que uma boa proposta aguça o apetite: "Tive dois anos muito bons no Racing. A verdade é que, se a proposta é boa, tanto para mim como para o clube, há que analisar e decidir o que é melhor para as duas partes."

O lateral-direito está, neste momento, concentrado com a seleção argentina, com vista à participação na Copa América. Saravia admite felicidade por "poder cumprir o sonho" de disputar uma grande competição pela Argentina.