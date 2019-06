Pedro Sousa derrota João Domingues na Polónia

Pedro Sousa venceu o duelo de portugueses do Challenger de Poznan, na Polónia, esta quinta-feira, ao derrotar João Domingues, nos oitavos de final.

No encontro que opôs o número dois português (124.º do mundo e quarto cabeça-de-série do torneio) ao número três (160.º do "ranking" ATP e 11.º pré-designado), os três "sets" terminaram com o mesmo resultado. Pedro Sousa venceu por 6-3, 3-6 e 6-3, ao fim de 1h54.

Nos quartos de final, Sousa terá pela frente o vencedor do duelo entre o primeiro cabeça-de-série do torneio e número 44 do mundo, o "wildcard" polaco Hubert Hurkacz, e 14.ª pré-designado e 166.º classificado da hierarquia mundial, o espanhol Enrique Lopez Perez.