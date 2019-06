Chelsea dá luz verde. Hazard a caminho do Real Madrid por 147 milhões

Eden Hazard vai rumar ao Real Madrid por uma quantia a rondar os 147 milhões de euros, segundo avança, esta quinta-feira, o jornal inglês "The Telegraph", que garante que o Chelsea deu luz verde à transferência do avançado belga.

As negociações entre os dois clubes decorreram durante toda a semana, mas só agora foi dado o passo decisivo. O Real Madrid estava relutante em desembolsar um valor avultado por um jogador a quem restava apenas um ano de contrato. Conforme adianta a referida fonte, os espanhóis vão pagar uma quantia inicial de 88 milhões de libras (99,3 milhões de euros, ao dia de hoje). Os bónus acrescidos farão o valor crescer até aos ditos 130 milhões de libras (aproximadamente 147 milhões de euros).

A "ESPN" britânica também avança que o negócio está fechado, por um total de 147 milhões de euros, com "bónus realistas e pagamentos adicionais", embora eleve o valor inicial para 88,5 milhões de libras (cerca de 99,9 milhões de euros).

Hazard, internacional belga de 28 anos, nunca escondeu que ambicionava, um dia, jogar no Real Madrid. Dito e feito, mesmo que tenha demorado alguns anos. Até lá, foram sete temporadas pelo Chelsea, com 110 golos marcados em 352 jogos. Só esta época, Hazard apontou 21 golos em 52 partidas.

O até agora número "10" dos londrinos foi formado e lançado no futebol profissional pelo Lille, de Espanha. Em 2012/13, o Chelsea contratou-o por 35 milhões de euros. Caso o "The Telegraph" e a "ESPN" estejam certos e a transferência de Hazard para o Real Madrid se efetive, e por estes valores, os ingleses terão tido um lucro de mais de 100 milhões de euros com o avançado.