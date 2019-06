Pfizer escondeu benefícios de medicamento na prevenção da doença de Alzheimer

Face às explicações da empresa, o “Washington Post” faz uma outra leitura do caso. Segundo o jornalista Chris Rowland, a farmacêutica não quis avançar com o ensaio clínico porque já não iria beneficiar financeiramente dessa descoberta.

O caso esteve três anos em debate no seio da gigante farmacêutica, mas o ensaio acabou por não ser aprovado.

A empresa, que em setembro de 2018 registava mais de 11 mil milhões de dólares de lucros, teria de gastar cerca de 71,2 milhões com o estudo. Só no ano passado, o Enbrel rendeu à Pfizer 18,5 mil milhões de euros.

O documento interno, a que o “Washigton Post” teve acesso, está assinado por investigadores do departamento de doenças inflamatórias e imunologia da Pfizer. Terão sido estes cientistas a pedir à empresa que realizasse um ensaio clínico com milhares de doentes, para se poder confirmar a aplicação do Enbrel em pessoas com Alzheimer.

"O Enbrel poderia potencialmente prevenir, tratar e retardar a progressão do Alzheimer", lê-se numa apresentação de PowerPoint preparada por uma comissão de cientistas da Pfizer em fevereiro de 2018.

A notícia está a ser avançada pelo jornal norte-americano “Washington Post” , segundo o qual investigadores da Pfizer descobriram que o Enbrel é eficaz na redução do risco de doença de Alzheimer em 64% dos casos.

“Todos os medicamentos têm um ciclo de vida [normalmente, uma exclusividade de 20 anos] e o Enbrel estava a chegar ao fim do seu, passando a enfrentar a concorrência dos genéricos. A farmacêutica não poderia obter, por isso, grandes lucros a partir desta descoberta, porque não teria direitos exclusivos sobre o medicamento”, explica o repórter.

Além disso, se a empresa tivesse publicado os resultados da investigação, a concorrência teria acesso a essa informação.

47 milhões de doentes em todo o mundo

Dos 47,5 milhões de pessoas com demência em todo o mundo, entre 60% e 70% sofrem da doença de Alzheimer, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) relativos a 2015.

Em Portugal, a estimativa aponta para mais de 180 mil pessoas afetadas por esta doença (dados de 2014). De acordo com a Associação Alzheimer Portugal, não existe ainda um estudo epidemiológico que retrate a real situação do problema no país.

Para o futuro, a OMS prevê que o número de pessoas afetadas pela demência chegue aos 75,6 milhões em 2030 – ou seja, daqui a pouco mais de 10 anos. Em 2050, o número poderá quase triplicar, para os 135.5 milhões.

De acordo com alguns cientistas contactados pelo “Washington Post”, a divulgação dos resultados da Pfizer poderia lançar importantes pistas para atrasar a evolução da doença desde os primeiros estágios, para além de ajudar a combatê-la.

Clive Holmes, um dos investigadores da farmacêutica e professor de psiquiatria biológica da Universidade de Southampton, na Grã-Bretanha, disse ao mesmo jornal que está “muito frustrado”.

Em 2015, este cientista realizou, com o apoio da gigante farmacêutica, um estudo sobre o efeito do Enbrel na doença de Alzheimer. A investigação foi de espectro limitado, envolvendo apenas 41 pessoas, pelo que os resultados foram inconclusivos.

A doença deve o seu nome ao psiquiatra e patologista que a identificou, em 1907: Alois Alzheimer. O sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, sendo muitas vezes confundida com o envelhecimento natural ou cansaço.

A OMS insiste, por isso, na importância de um diagnóstico precoce da doença, para que possa ser combatida desde cedo.

A doença de Alzheimer causa uma deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas, como a memória, a atenção, a concentração, a linguagem e o pensamento.

Como consequência, começam a ser detectadas alterações no comportamento do doente, que passa a ter crescentes dificuldades a realizar as suas atividades diárias.