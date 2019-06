Espanhol promove treinador da equipa B à principal

O Espanhol anunciou, esta quinta-feira, a promoção do treinador David Gallego da equipa B à principal.

O antigo médio, de 47 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até 2021. Gallego sucede a Rubi, que pagou a sua cláusula de rescisão para poder ser o novo treinador do Bétis.

Esta é a segunda experiência de Gallego, que iniciou a carreira nos bancos, em 2016/17, na equipa B dos "pericos", como treinador principal. Na última época, assumiu o comando do Espanhol, de forma interina, após o despedimento de Quique Flores. Em cinco jogos, venceu quatro e manteve a equipa catalã no principal escalão do futebol espanhol.

Agora, tem a primeira oportunidade de começar a época como treinador do Espanhol. O objetivo é que repita a excelente reta final da época anterior e que faça tão bem ou melhor do que Rubi fez esta época, com o sétimo lugar da La Liga e a chegada aos quartos de final da Taça do Rei.