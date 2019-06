William Carvalho tem novo treinador no Bétis

Rubi é o novo treinador do Bétis, conforme anunciou, esta quinta-feira, a equipa de Sevilha, em que milita o médio português William Carvalho.

No site oficial, o clube espanhol revelou que Rubi, que pagou a cláusula de rescisão para se desvincular do Espanhol de Barcelona, assinou contrato válido até 2022, ou seja, para as próximas três temporadas.

O técnico de 49 anos sucede a Quique Setién, que foi despedido, após só conseguir levar o Bétis ao 10.º lugar da Liga espanhola. Na época que agora termina, Rubi conduziu o Espanhol à sétima posição.