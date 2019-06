Figo, Deco e Van der Vaart são protagonistas do "Legends Match" no Porto

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e UEFA organizam um jogo entre lendas do futebol de Portugal e da Europa, no sábado, no Porto.

Em comunicado, a FPF explica que este jogo, de nome "Legends Match", decorre no âmbito da "final four" da Liga das Nações e oporá as equipas "Portugal Legends" ("Lendas de Portugal") e "UEFA Legends" ("Lendas da UEFA"). A equipa portuguesa contará com nomes como Bosingwa, Deco, Hélder Postiga, Luís Figo, Maniche, Pauleta, Ricardo Carvalho, Simão Sabrosa, Tiago Mendes e Vítor Baía.

Do lado da equipa da UEFA, estarão antigos jogadores como Rafael van der Vaart, Claude Makelele, Florent Malouda, Henrik Larsson, Giorgos Karagounis, Philippe Senderos ou Pierre Van Hooijdonk.

O jogo terá duas partes de 25 minutos e cada equipa terá cinco jogadores em campo. O Facebook "Seleções de Portugal" transmitirá o desafio.

O "Legends Match" está marcado para sábado, no mini-estádio instalado no Largo Amor de Perdição (junto aos Clérigos), no Porto, a partir das 16h00.