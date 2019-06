“Rambo das ressuscitações”. Enfermeiro condenado a segunda pena perpétua

Um tribunal alemão condenou, esta quinta-feira, a uma segunda pena de prisão perpétua o enfermeiro Niels Högel pela morte de 85 pacientes ao seu cuidado.



Högel já tinha sido condenado a uma primeira prisão perpétua em fevereiro de 2015 por dois assassinatos e várias tentativas de assassinato de pacientes em tratamento intensivo num hospital da Saxónia.

O tribunal de Oldenburgo considerou Högel, de 42 anos, culpado de matar pacientes com idades entre os 34 e 96 anos através da injeção de medicamentos. Os casos tiveram lugar entre 2000 e 2005 em hospitais onde trabalhou no noroeste da Alemanha.

"Os crimes cometidos por Niels Högel ultrapassam todo o entendimento e todos os limites conhecidos", disse o presidente do tribunal de Oldenburgo, Sebastian Bührmann, antes de se dirigir ao réu: "O que você fez é incompreensível, é simplesmente demais."

O enfermeiro injetava medicamentos nos doentes para lhes provocar paragens cardíacas e depois reanimava-os, razão pela qual era conhecido entre os colegas como o “Rambo das Ressuscitações”. Högel explicou que o fazia porque gostava das palavras de apreço dos doentes pela sua intervenção.

A polícia suspeita que, no total, Högel tenha matado cerca de 200 pessoas, mas em muitos casos não foi possível esclarecer as causas da morte, já que muitas das vítimas foram cremadas antes de se realizarem autópsias. No total, Högel foi acusado de 100 homicídios.

Na conclusão do julgamento, que durou sete metes, Högel pediu desculpas pelo que fez.