Paris perde a campeã. Halep surpreendida por tenista de 17 anos

Uma das maiores surpresa de Roland Garros chegou, esta quinta-feira, na forma de uma tenista de 17 anos. A norte-americana Amanda Anisimova derrotou a vigente campeã do Major francês e número três do mundo, a romena Simona Halep, e seguiu para as meias-finais do segundo torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

Anisimova, número 51 do "ranking" WTA, já tinha surpreendido a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 11 mundial, na segunda ronda. Agora, voltou a fazer das suas. A jovem norte-americana derrotou Halep, que já ocupou o trono do ténis mundial, em somente dois "sets", pelos parciais de 6-2 e 6-4, em pouco mais de uma hora (1h08).

Nas "meias", Anisimova terá oportunidade de continuar a ser a "tomba-gigantes" de Paris. Defrontará a australiana Ashleigh Barty, número oito do mundo, que eliminou a norte-americana Madison Keys, número 14 da hierarquia. O duelo está marcado para sábado, a partir das 10h00.