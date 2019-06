Rubi paga cláusula de rescisão para sair do Espanhol

O Espanhol de Barcelona comunicou, esta quinta-feira, que o treinador da equipa principal, Joan Francesc Ferrer Sicília, mais conhecido por "Rubi", bateu a sua cláusula de rescisão e desvinculou-se do clube.

No site oficial, o clube catalão agradeceu ao treinador e desejou-lhe "sorte na sua nova etapa". Rubi, de 49 anos, chegou ao Espanhol esta época, proveniente do Huesca, e levou a equipa ao sétimo lugar do campeonato espanhol, além dos quartos de final da Taça do Rei.

De acordo com o jornal catalão "Sport", Rubi está a caminho do Bétis, que despediu recentemente Quique Setién.