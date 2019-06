FC Porto apresenta camisola para a nova época

O FC Porto apresentou, esta quinta-feira, a camisola do equipamento principal para a temporada 2019/20.

A nova camisola mantém as três riscas brancas, uma delas ao centro, intercaladas com duas azuis, mas introduz duas novidades. A gola perde o botão, ainda que mantenha um corte, e a parte dos ombros é toda em azul, prolongando-se em linha reta até ao centro.

Os calções mantêm a típica cor azul. Já os fatos-de-treino passam de cinzento para azul. As camisolas foram apresentadas nas redes sociais e no site oficial do clube, com Corona, Soares, Óliver, Aboubakar, Alex Telles, Pepe e Fernando Andrade como modelos.

O equipamento principal de guarda-redes segue a mesma linha do equipamento dos restantes jogadores, ainda que em tom preto “phantom”, com detalhes “lemon chrome”, de acordo com o site oficial do Porto.