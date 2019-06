Ensino superior. Grupo de trabalho sugere mais vagas nos cursos com médias altas

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior recomendou ao Governo o aumento do número de vagas em, pelo menos, 5% nos cursos superiores procurados pelos estudantes que terminam o secundário com 17 ou mais valores de média.

É aquilo a que o grupo de trabalho criado para preparar novas regras de acesso ao ensino superior chamou a “procura de excelência”, avança o “Público” nesta quinta-feira.

De acordo com o jornal, a recomendação inclui as universidades e politécnicos de Lisboa e Porto, apesar da política de redução em vigor.

Segundo o “Público”, sempre que haja cursos noutros locais do país, as vagas dos existentes nas duas principais cidades do país diminuem. A não ser que sejam cursos com médias elevadas de acesso – como é o caso das engenharias.

O despacho de fixação de vagas para o próximo ano letivo vai, assim, tratar de forma diferente os cursos existentes em todo o país.