Portugal arranca preparação para a final da Liga das Nações sem os titulares

A seleção nacional voltou aos treinos, esta quinta-feira, sem os titulares da meia-final da Liga das Nações, que venceu, frente à Suíça, por 3-1.

Os 11 jogadores que começaram de início frente aos helvéticos fizeram trabalho de recuperação no hotel em que a seleção está instalada. Os restantes 12 jogadores subiram ao relvado do Estádio do Bessa.

Os suplentes utilizados no jogo, José Fonte, Gonçalo Guedes e João Moutinho, foram acompanhados por Beto, José Sá, João Cancelo, Mário Rui, Danilo Pereira, Pizzi, Diogo Jota, Rafa Silva e Dyego Sousa.



Quanto a Pepe, que saiu do jogo com a Suíça com queixas num ombro e que está em risco de falhar a final da Liga das Nações, ainda não há informações. José Fonte está preparado para substituí-lo, na defesa.

Portugal aguarda por adversário para a final da Liga das Nações, que se realiza no domingo, às 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 12h06]