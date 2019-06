Jorge Sousa eleito melhor árbitro da época. Capela despromovido

Jorge Sousa foi eleito o melhor árbitro da época 2018/19, enquanto João Capela foi despromovido, de acordo com as classificações reveladas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro do Porto foi o juiz com melhor classificação da época, com 8.944 pontos, superando João Pinheiro (8.912) e Rui Costa (8.820). No fundo da tabela, estão Capela (8.687) e João Malheiro Pinto (8.663), que serão despromovidos, como contempla o Regulamento de Arbitragem.

Contudo, João Capela está a somente um ano do limite de idade e, na segunda-feira, na I Conferência Bola Branca, admitiu a possibilidade de se retirar ou de assumir o papel exclusivo de videoárbitro.

Carlos Xistra, que ficou no 16.º lugar da classificação, não desce, no entanto, já se sabe que esta foi a última época da sua carreira, uma vez que fez 45 anos de idade em janeiro, atingindo o limite de idade.

Classificação dos árbitros



1. Jorge Sousa, 8.944

2. João Pinheiro, 8.912

3. Rui Costa 8.824

4. Nuno Almeida, 8.820

5. Tiago Martins, 8.815

6. Artur Soares Dias, 8.811

7. Luís Godinho, 8.790

8. Manuel Mota, 8.785

9. André Narciso, 8.762

10. Cláudio Pereira, 8.758

11. Manuel Oliveira, 8.756

12. Hugo Miguel, 8.751

13. Fábio Veríssimo, 8.731

14. Hélder Malheiro, 8.730

15. António Nobre, 8.712

16. Carlos Xistra, 8.705

17. Rui Oliveira, 8.700

18. Vítor Ferreira, 8.696

19. João Capela, 8.687

20. João Malheiro Pinto, 8.663