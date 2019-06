Polémica com arbitragem obriga a repetição da final da Liga dos Campeões africana

A Confederação do Futebol Africano (CAF) ordenou a repetição da final da Liga dos Campeões daquele continente, em terreno neutro.

O Comité Executivo da CAF reuniu-se em Paris e encontrou forma de colocar um ponto final na polémica que durava desde 31 de maio, desde a final entre o Esperance de Tunes e o Wydad de Casablanca. A CAF considera que o encontro não reuniu as condições necessárias de organização e segurança, pelo que o Esperance deve devolver o troféu conquistado.

A reedição da partida ainda não tem data certa, sabendo-se apenas que vai realizar-se "depois da Taça Africana das Nações", prova que decorre no Egito, em julho.

A primeira mão da final da Liga dos Campeões africana terminou com um empate, a uma bola, em Casablanca. Na segunda mão, em Tunes, o Esperance venceu por 1-0. Contudo, corria o minuto 59 desse jogo quando Walid el Karti empatou de cabeça. O árbitro anulou o golo, por alegado fora-de-jogo, e os marroquinos pediram recurso ao videoárbitro. Porém, a tecnologia não estava a funcionar, pelo que não pôde contribuir para a decisão do árbitro, que manteve a invalidação do "tento" do empate.

Os jogadores do Wydad recusaram-se a regressar ao terreno de jogo e, após sequência de agarrões e empurrões entre jogadores das duas equipas, o árbitro decidiu apitar para o final do jogo, quando ainda faltavam 30 minutos, e declarar o Esperance como vencedor.

A CAF apenas mandou repetir o jogo da segunda mão. O resultado da primeira, a igualdade a um golo verificada em Casablanca, mantém-se.