Sporting pede 15 milhões a quem quiser levar Jovane Cabral

A saída de Jovane Cabral do Sporting, no verão que agora chega, é uma possibilidade, no entanto, há etiqueta agarrada ao luso-cabo-verdiano: quem o quiser terá de pagar 15 milhões de euros, segundo "O Jogo".

De acordo com a edição desta quinta-feira daquela publicação, o Sporting prometeu mais minutos a Jovane. Contudo, o extremo, de 20 anos, está ciente do interesse de outros clubes europeus, nomeadamente de Alemanha e Inglaterra, que lhe dão a possibilidade de somar mais minutos, pelo que está a disposto a ouvir quaisquer propostas.

Jovane Cabral brilhou sob o comando de José Peseiro, porém, desde a chegada de Marcel Keizer, caiu na hierarquia dos extremos do Sporting. A partir de janeiro, só realizou 11 jogos, dois deles pelos sub-23.

O avançado tem contrato com o Sporting até 2023 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, pelo que o Sporting tem a posição negocial assegurada. Caso as eventuais propostas por Jovane cheguem aos valores pretendidos, o Sporting estaria disposto a libertá-lo.

Jovane Cabral realizou 31 jogos pela equipa principal do Sporting, esta temporada, 20 deles na primeira metade da época. Apesar de ter sido várias vezes suplente, pôde colecionar quatro golos e oito assistências.