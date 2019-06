Pepe em dúvida para a final da Liga das Nações

Pepe está em risco de falhar, devido a lesão, a final da Liga das Nações, para a qual Portugal se apurou.

O central do FC Porto caiu mal na sequência de um pontapé de canto, na segunda parte da meia-final da prova, frente à Suíça, e ficou agarrado ao ombro direito, acabando por ser substituído por José Fonte. Pepe foi levado para o hospital, para realizar exames. Aguarda-se, ainda, por confirmação oficial dos resultados dos exames.

Caso se confirme a ausência de Pepe do jogo decisivo, José Fonte deverá ser o parceiro de Rúben Dias no centro da defesa, conforme a substituição operada por Fernando Santos, no decorrer do jogo, e porque o selecionador só chamou três centrais para a "final four" da Liga das Nações.

A outra opção é Danilo, que apesar de ser médio-defensivo também pode jogar no eixo. O médio do FC Porto não pôde jogar diante da Suíça devido a castigo, mas está disponível para a final.

Portugal espera, na final, por adversário, que ficará definido esta quarta-feira, a partir das 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O Holanda-Inglaterra terá informações nas edições de Bola Branca e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 10h45]