José Fonte preparado para ocupar lugar de Pepe

José Fonte está pronto para assumir a titularidade na final da Liga das Nações, no domingo. Pepe lesionou-se no ombro direito, no jogo com a Suíça, e está em dúvida para o jogo do título. Fonte entrou na meia-final e é o único central disponível, caso Pepe não recupere, para fazer dupla com Rúben Dias.

"Estou preparado para tudo. Estava preparado para jogar hoje [quarta-feira, com a Suíça], como estava preparado para não jogar. Vamos esperar para ver o que se passa com o Pepe e o que o 'mister' decidir está bem decidido. Somos 23 para ajudar", diz o central do Lille, de 35 anos, campeão da Europa em 2016.



Entrar a frio frente à Suíça "foi complicado", admite, mas bem contornado com uma fórmula infalível: "Importante nestas situações é estar o mais calmo possível, concentrar rapidamente e jogar o mais simples possível".

Danilo é o quarto central

Fernando Santos optou por convocar apenas três centrais para esta competição curta, mas tem um plano montado para o caso de ser necessário recorrer a um outro elemento para jogar no centro da defesa. Fonte assegura que "se for necessário, temos o Danilo". O médio do FC Porto cumpriu castigo no jogo com a Suíça, mas é elegível para a final. "Estamos bem servidos", garante.

Se for chamado à titularidade, José Fonte gostaria de jogar como central à direita, preferência que os três defesas partilham. "Quando o Pepe está, a preferência, obviamente, recai sobre ele. Os três [Pepe, Fonte e Rúben Dias] gostam de jogar à direita. É um pouco mais difícil jogar à esquerda, porque não estamos habituados e não temos as mesmas soluções com o pé esquerdo, à direita é muito mais confortável", explica, em declarações recolhidas pela Renascença, no final do jogo com a Suíça.

Holanda ou Inglaterra? Fonte escolhe Portugal

Portugal aguarda pelo desfecho do Holanda-Inglaterra, que se joga esta quinta-feira, em Guimarães, a partir das 19h45, para conhecer o adversário na final da Liga das Nações. Fonte não tem preferência. O central sublinha que a equipa está focada em si própria e "em dar este troféu a Portugal".

Com três golos, Cristiano Ronaldo foi o elemento que decidiu o jogo com a Suíça (3-1), mas Fonte, além do mérito que atribui ao capitão, destaca também todo o trabalho realizado pela equipa. "A equipa conseguiu fazer uma movimentação, uma gestão da posse de bola e depois encontrar o espaço para finalizar bem. Temos trabalhado muito o nosso jogo e penso que, principalmente, nos últimos 30 minutos conseguimos demonstrar isso", conclui.

Portugal bateu a Suíça, por 3-1, e está na final da Liga das Nações, que se realiza no domingo, às 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.