Papa recebe Vladimir Putin a 4 de julho

Este será o sexto encontro do chefe de Estado russo com um Papa. O último aconteceu em 10 de junho de 2015, numa audiência privada entre Francisco e Putin que teve os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente como principais pontos de agenda.

O Papa Francisco vai receber o Presidente russo, Vladimir Putin, no dia 4 de julho, no Vaticano. A informação é avançada nesta quinta-feira pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé.

Vladimir Putin ofereceu ao Papa um quadro da Basílica de São Salvador e explicou que esta igreja tinha sido destruída no período soviético tendo sido depois reconstruída; Francisco ofereceu ao líder russo um medalhão com a representação do anjo da paz que “convida à construção de um mundo de solidariedade e de paz fundado na justiça”, do artista Guido Veroi, e a Exortação Apostólica ‘Evangelii Gaudium’.

O primeiro encontro entre ambos ocorreu em 25 de novembro de 2013, numa audiência privada da qual saiu um apelo em favor da “via negocial” para ultrapassar o conflito na Síria.

Os dois responsáveis dedicaram “uma atenção especial” à busca da paz no Médio Oriente e à “grave situação na Síria” tendo o presidente russo agradecido a carta enviada pelo Papa, por ocasião da reunião do G20 que decorreu em São Petersburgo.

Na missiva, com data de 5 de setembro de 2013, Francisco apelou aos líderes das maiores potências económicas do mundo para que ajudem a encontrar uma solução pacífica para o conflito na Síria e deixem de lado “a ideia fútil de uma intervenção militar”.

Em 2007, o agora Papa emérito Bento XVI recebeu o presidente russo, abordando “temas bilaterais de interesse comum, relações entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, e assuntos internacionais”.

Putin encontrou-se ainda, por duas vezes, com João Paulo II: em novembro de 2003 e em junho de 2000.