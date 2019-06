Christian Eriksen custa 113 milhões de euros

O Tottenham já decidiu o preço de Christian Eriksen, que pediu para sair este verão. O clube que queira levar o médio dinamarquês terá de pagar 113 milhões de euros, de acordo com o jornal inglês "The Times".

Inicialmente, o valor pedido pelos Spurs até era mais elevado: 150 milhões de euros. No entanto, perante a vontade de Eriksen de "experimentar algo novo" e a indisponibilidade das suas "noivas" para pagarem tal valor, a etiqueta passou a ter um número mais baixo: 100 milhões de libras ou, ao dia de hoje, cerca de 113 milhões de euros.

Na quarta-feira, o internacional dinamarquês, de 27 anos, assumiu que gostaria de sair, mas apenas se a mudança significasse um passo em frente. O clube com que exemplificou essa subida de escalão foi o Real Madrid, que tem sido apontado como destino de Christian Eriksen.

Eriksen está no Tottenham há seis temporadas e, no total, leva 66 golos e 86 assistências em 277 jogos. Esta época, foram 10 golos apontados e 17 assistências distribuídas em 51 partidas, com o ponto alto a ser a chegada à final da Liga dos Campeões, perdida para o Liverpool, por 2-0.