Benfica disposto a dar 18 milhões por Raúl de Tomás

O Benfica definiu Raúl de Tomás, do Real Madrid, como alvo prioritário para a próxima época e está disposto a dar 18 milhões de euros para garantir a sua contratação, avança o jornal "O Jogo", esta quinta-feira.

O processo do avançado espanhol, que esta temporada jogou no Rayo Vallecano por empréstimo do Real Madrid, está, segundo a referida fonte, nas mãos de Jorge Mendes. A esperança é que a boa relação do agente com o presidente do Real, Florentino Pérez, leve a melhor sobre a má relação entre os dois clubes, que dura desde que os espanhóis protestaram a transferência de Garay do Benfica para o Zenit.

O Benfica está disposto a dar 18 milhões por Raúl de Tomás, mas o Real Madrid pede 35 milhões, ao que apurou o jornal espanhol "Marca".

Raúl de Tomás, de 24 anos, foi contratado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, em 2017, e de novo cedido ao clube de Vallecas, na época que agora termina. Marcou 14 golos, depois da na segunda liga ter feito 24.