Viana do Castelo. Quatro detidos por suspeitas de crimes de burla

Quatro pessoas foram detidas no distrito de Viana do Castelo por suspeitas de autoria de crimes de burla qualificada, associação criminosa, falsificação de documentos e abuso de confiança.

Os detidos, com idades entre os 37 e os 55 anos, desenvolveram durante anos, na zona do distrito de Viana do Castelo, "atividade de promoção bancária, a coberto da qual terão praticado os crimes", revela uma nota da PJ enviada à redação.

Na sequência dos crimes, os clientes do banco tiveram prejuízos que ascendem a mais de um milhão e seiscentos mil euros.

A PJ indica também que os quatro homens foram detidos na sequência de 13 buscas e no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.

Nas buscas, foram apreendidas seis viaturas de gama alta, dinheiro e prova documental e digital.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.