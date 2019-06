Só Curry não chega. Raptors em modo "sniper" passam para a frente da final

Os Toronto Raptors adiantaram-se na final da NBA, na madrugada desta quinta-feira, ao derrotarem os Warriors, em Golden State, por 109-123.

Os 47 pontos (mais oito ressaltos e sete assistências) de Stephen Curry não chegaram para os campeões, que não puderam contar com Kevin Durant e Klay Thompson, por lesão, evitarem o 2-1 dos Raptors. O base foi o único a mostrar serviço - os únicos que fizeram mais de 10 pontos, além de Curry, foram Draymond Green (17) e Andre Iguodala (11).

Do lado de Toronto, o oposto. O inevitável Kawhi Leonard foi a estrela, com 30 pontos (mais sete ressaltos e seis assistências), mas não esteve sozinho. Todo o cinco inicial superou os 15 pontos: Kyle Lowry (23), Pascal Siakam (18), Danny Green (18) e Marc Gasol (17) brilharam, além de Fred VanVleet, que saiu do banco para acrescentar 11 pontos.

Nota, ainda, para a incrível eficácia dos Raptors: todos os jogadores tiveram, pelo menos, 50% de acerto no lançamento de campo (Green foi aos 60%) e, no seu todo, a equipa só falhou um de 21 lançamentos livres.

O próximo jogo está marcado para a madrugada de sábado, de novo em Golden State. Caso vençam, os Raptors ficarão a um triunfo de destronarem os campeões da NBA. Os Warriors tentarão empatar a série.