Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo

Os jornais desportivos desta quinta-feira fazem manchete com o "hat-trick" de Cristiano Ronaldo, na véspera, que qualificou Portugal para a final da Liga das Nações. A seleção portuguesa derrotou a Suíça, por 3-1.

"Sem preço", classifica o "Record", que sublinha que Portugal fica a dever ao capitão "mais uma noite de sonho". O jornal "O Jogo" encontra outra palavra: "Incomparável." CR7 já leva 88 golos marcados pela seleção. Pepe lesionou-se, fez exames e está fora da final. "Cristo Rei", titula "A Bola", detalhando que Ronaldo deu "três passos rumo à imortalidade".

Quanto ao FC Porto, Saravia está "preso por detalhes", segundo "O Jogo". O "Record" explica que falta definir prazos de pagamento. No Sporting, Widmer é alternativa para a direita, ainda de acordo com o "Record", e, de volta a "O Jogo", Jovane quer sair e custa 15 milhões de euros. O Benfica está disposto a dar 18 milhões de euros por Raúl de Tomás, avançado do Real Madrid, e Grimaldo adia a renovação para esperar pelo mercado.