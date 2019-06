Soflusa. Novas dificuldades para atravessar o Tejo esta tarde

Um plenário de trabalhadores da Soflusa vai obrigar ao corte de ligações entre o Barreiro e Lisboa, durante a tarde desta quinta-feira.

O aviso publicado no site da empresa refere estar prevista a interrupção do serviço regular desta ligação fluvial a seguir ao almoço.

Por questões de segurança, os terminais vão estar encerrados.

Carreiras afetadas:

Barreiro > Terreiro do Paço | das 13h25* às 16h30**

Terreiro do Paço > Barreiro | das 13h25* às 16h55**

* último barco

** primeiro barco

Entretanto, o Governo vai dar início a negociações de revisão salarial na Soflusa e também na Transtejo.

Segundo a Fectrans, a reunião vai decorrer no dia 11 de junho, pelas 11h00, no Ministério do Ambiente, com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, a presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa, bem como todos os sindicatos representados nas empresas.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por fazer a ligação entre o Barreiro e Lisboa.