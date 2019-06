Neymar lesiona-se e está fora da Copa América

O médio brasileiro lesionou-se quarta-feira num jogo particular contra o Qatar. Por isso, Neymar não vai representar a seleção do Brasil na Copa América.

Segundo a imprensa brasileira, o jogador sofreu uma rutura de ligamentos no tornozelo direito no início do jogo, que decorreu quarta-feira à noite, em Brasília.

O futebolista foi levado para hospital no Distrito Federal, onde realizou exames que identificaram a lesão.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) considera que Neymar não conseguirá recuperar a tempo para o arranque da Copa América, marcada para dia 14.