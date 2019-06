Cereja é a rainha da festa em Alfândega da Fé

“A Festa da Cereja é hoje uma festa regional de grande importância no calendário anual e, por isso, este ano, vamos ter um reforço em termos de qualidade e quantidade do fruto, de número de expositores e do programa social, económico e cultural”, conta à Renascença o vice-presidente da autarquia, Eduardo Tavares.

A cereja de Alfândega distingue-se de todas as outras pela “qualidade que deriva de ser produzida numa zona que tem excelentes condições edafoclimáticas em termos do que são as temperaturas, humidade relativa e pluviosidade, porque a cereja é um produto de climas temperados e nós, no planalto central de Alfândega da Fé, encontramos excelentes condições para termos cereja de grande qualidade”, explica o autarca.

Após um tempo de declínio a produção de cereja volta a crescer no concelho por iniciativa do município e da cooperativa agrícola que tentam atrair novos produtores com plantações mais modernas, com novas variedades, consentâneas com as exigências do mercado, apostando em produções com outros sistemas de condução, olhando para os custos dos fatores de produção e da colheita.

A Festa da Cereja conta com a presença de 80 expositores e é objetivo da autarquia dar realce ao que de melhor se faz no concelho e proporcionar aos visitantes uma melhor experiência durante os dias do certame.

Segundo o vice-presidente da autarquia, “a rainha da festa vai estar em destaque com o ’Prémio da Melhor Cereja’, para distinguir e valorizar os produtores de cereja de Alfândega da Fé, mas as novidades não se ficam por aqui”. O espaço do certame dá relevo aos produtos locais, com montras personalizadas e mais atrativas.

Cereja e muito mais a descobrir

"Queijo e fumeiro, azeite, frutos secos, doces e compotas tradicionais, aromáticos e turismo vão ser as áreas temáticas em destaque num espaço coberto com 2.100 metros quadrados", adianta Eduardo Tavares.

A pecuária estará também presente no certame como o Encontro de Pastores e mostra de ovinos e caprinos, descrito por Eduardo tavares como “um verdadeiro encontro do mundo rural que junta mais de 200 pastores”.

No campo lúdico, a edição deste ano oferece o primeiro Encontro de Bombos, esperando-se mais de uma dezena de grupos para fazerem ecoar o estridente som dos bombos, e concertos com os Minhotos Marotos, Per7ume, DAMA e Cuca Roseta.

Para os mais novos e famílias, a organização aposta em oficinas de criatividade, mas há também ‘showcooking’ e animação, como atuações de grupos locais e com o ‘Free Style’ de Motos, um regresso à Festa da Cereja.

Em destaque, e em termos de gastronomia, vai estar o projeto Alfândega da Fé à Mesa, através do qual os visitantes poderão apreciar pratos típicos, como a caldeirada de cabrito e cordeiro grelhado na brasa, posta de vitela ou as sopas das cegadas nos restaurantes e tasquinhas presentes no recinto, bem como nos restaurantes locais aderentes à iniciativa.