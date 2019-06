Lançada linha de crédito de 100 milhões para ajudar empresas a descarbonizar

O Governo lançou esta quarta-feira uma Linha de crédito de 100 milhões de euros para ajudar à descarbonização em pequenas e médias empresas (PME) industriais e do sector do turismo.



A iniciativa, lançada no âmbito do Dia Mundial do Ambiente insere-se no Programa Interface, para a Descarbonização e Economia Circular.

Para o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, é claro que o país tem que fazer um “esforço de adaptação a uma economia neutra em carbono e mais eficiente o ponto de vista energético, o que exige mudanças e investimentos significativos. Mas também cria a oportunidade de novos produtos e modelos de negócio com energias mais limpas e maior eficiência energética. Por outro lado, permite a adaptação às empresas que já estão no terreno”.

Dez instituições bancárias assinaram o protocolo e garantem a operacionalização do apoio, financiado pelo FITEC - Descarbonização e Economia Circular e pelo Turismo de Portugal.

Beatriz Freitas, da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, esclareceu que a linha se destina a financiar projetos certificados e que levem à redução do consumo energético e introdução de mudanças em teros de economia circular. Por exemplo, substituição de equipamentos por ouros mais eficientes, alteração do uso de energias fósseis para renováveis. Também está prevista a bonificação das taxas de juro associadas a cada operação.

Para o ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes, algumas empresas estão a perceber que a mudança está a chegar muito mais cedo do que esperavam; outras continuam a meter a cabeça na areia.

“Estamos no limite e se querem que a vossa empresa prospere no futuro, têm que agir agora. Queremos apoiar aquelas empresas que não querem pôr a cabeça na areia”, afirmou Matos Fernandes.