Pepe no hospital para avaliar lesão

Pepe foi reencaminhado para o hospital para realizar exames físicos, na sequência da lesão sofrida durante a meia-final da Liga das Nações, contra a Suíça.

O defesa-central foi titular, caiu mal num lance disputado com um defesa helvético, num canto ofensivo, e teve de ser substituído, com várias queixas no ombro, aos 63 minutos de jogo.

A presença de Pepe na final de domingo está em dúvida. Fernando Santos conta com Rúben Dias e José Fonte para a posição, e ainda Danilo Pereira, médio-defensivo que pode desempenhar a função.