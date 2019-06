Cristiano Ronaldo vê justiça na vitória contra a Suíça

Cristiano Ronaldo elogia a exibição portuguesa na meia-final da Liga das Nações, contra a Suíça, jogo em que apontou um "hat-trick".

"Foi um jogo difícil, contra uma Suíça excelente. Tivemos mais oportunidades, concretizamos e acho que somos justos vencedores. Estamos muito felizes por chegar à final", disse, à Sport TV.

O capitão da seleção diz que não tem preferência na final, entre Inglaterra e Holanda, e quer juntar mais um troféu ao Europeu conquistado em 2016. "O objetivo era passar. As duas seleções são excelentes, e qualquer uma vai dar uma grande guerra. Esperamos que consigamos vencer".

Ronaldo elogiou os adeptos portugueses, que encheram o Estádio do Dragão, e pede nova enchente no domingo. "Palavra para os portugueses, que tiveram um papel fundamental. Espero que na final o estádio esteja cheio e que apoiem do início ao fim para nos dar uma força para vencer".

A final joga-se no domingo, novamente no Estádio do Dragão, às 19h45, com relato na Renascença e com acompanhamento em rr.sapo.pt.