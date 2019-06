Bernardo Silva admite "sabor especial" numa final contra Inglaterra

Bernardo Silva admite que seria especial defrontar a Inglaterra na final da Liga das Nações, por jogar no Manchester City, mas não tem preferência numa final que Portugal "vai jogar para ganhar".

"Tendo muitos companheiros de equipa na seleção inglesa, seria um jogo especial para mim, mas não tenho preferência sinceramente. Não há amigos aqui, vamos jogar para ganhar, quero vencer um título por Portugal, nunca ganhei", disse à RTP.

O jovem médio foi protagonista no segundo golo do jogo, com uma assistência perfeito para Cristiano Ronaldo, depois de receber um passe longo de Rúben Neves. "Foi um grande passe do Rúben, sei que com o Cristiano na área nunca facilita, é muito raro".

Apesar da vitória por 3-1, Bernardo deixa rasgados elogios à seleção helvética. "É uma grande equipa, não tem medo de sair a jogar, tivemos dificuldade em pressionar alto. Foi uma reação boa depois do golo deles e tivemos muita cabeça nos últimos 10 minutos, na forma como gerimos a vantagem".