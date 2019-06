William Carvalho: "O melhor do mundo decidiu outra vez"

William Carvalho fala num jogo difícil, após a vitória por 3-1 frente à Suíça, na meia-final da Liga das Nações, e destaca a exibição de Cristiano Ronaldo, que fez os três golos da seleção portuguesa.

"Foi um jogo complicado contra uma seleção muito forte. Sofremos na segunda parte, depois de entrar a ganhar, e quando precisamos, voltou a surgir o melhor do mundo para decidir mais uma vez", disse, à Sport TV.

O médio-defensivo diz que a vitória foi justa, e não esconde a vontade de vencer a final, no domingo, contra Inglaterra ou Holanda.

"O mais importante foi a recuperação que fizemos e acho que ganhámos o jogo justamente. Vamos jogar a final em casa, queremos o apoio de Portugal intereiro e as finais são para ganhar".

A final está marcada para domingo, novamente no Estádio do Dragão