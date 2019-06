João Félix feliz por cumprir "sonho de menino" com a estreia na seleção

João Félix mostrou-se muito feliz pela estreia na seleção nacional, com apenas 19 anos de idade. O jovem do Benfica foi titular contra a Suíça e fala no cumprir de um sonho.

"Foi a minha estreia, estou muito feliz, mais ainda pela vitória e pela final. É um sonho de qualquer menino do seu país poder representar a seleção e tive essa felicidade hoje", disse, à Sport TV.

O avançado português acredita que a vitória portuguesa na final é justa e espera vencer a final de domingo.

"Foi um jogo bem disputado, eles tiveram mais posse, aguardamos o erro do adversário, com transições e resultou. Domingo vai ser para ganhar", adicionou.

Félix foi substituído aos 70 minutos, na sua primeira internacionalização.