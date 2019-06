Há acordo para lei de bases da Habitação, que prevê imóveis públicos para arrendamento acessível

Veja também:

O Governo chegou a acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunistas sobre a lei de bases da Habitação.

Os socialistas apresentaram esta quarta-feira à noite um conjunto de alterações com base num entendimento com a esquerda.

Entre as propostas está, por exemplo, que imóveis públicos sirvam para habitação e arrendamento acessível, um subsídio de renda para famílias monoparentais ou numerosas em situação de especial vulnerabilidade ou a criação de uma carta municipal.

Entre as alterações consta ainda que o Estado promove o uso efetivo de habitações públicas devolutas e incentiva o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada.

PCP e Bloco de Esquerda mostraram-se visivelmente satisfeitos com o entendimento. A comunista Paula Santos gaba-se de ter conseguido um acordo com o Governo, ignorando os bloquistas.

“Quer seja o papel do Estado na garantia do direito à habitação na promoção de habitação pública, priorizar a mobilização de património habitacional público para dar resposta às carências identificadas, que o património habitacional público tivesse maioritariamente ao abrigo do regime de renda apoiada ou de renda condicionada, de forma a que o valor da renda tivesse em conta o rendimento das famílias”, afirmou a deputada Paula Santos.

Pelo Partido Socialista, João Paulo Correia considera que, finalmente, vai ser possível ao Parlamento aprovar a lei de bases, que considera “um enorme avanço no direito à habitação para todos e nas responsabilidades do Estado em garantir esse direito”.

O PSD espera para ver todas as alterações do PS, não fechando a porta a uma viabilização de algumas propostas, com o deputado António Costa e Silva a pedir que a ideologia fique de fora do diploma.

“Uma lei de bases da habitação não deve demasiado regulamentada, porque é uma lei de bases, e uma lei de bases deve ser suficientemente abrangente para não deixar nada de fora. Não deve estar presa ideologicamente”, afirma o social-democrata António Costa e Silva.

Os socialistas garantem que o CDS viu, pelo menos, uma proposta integrada nas alterações do PS, mas os centristas não querem ficar na fotografia do entendimento, garantindo que ficaram de fora do diálogo à esquerda.