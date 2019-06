Renato Sanches desabafa. "Todos jogam no Bayern, menos eu"

Renato Sanches admite estar descontente com o pouco tempo de jogo no Bayern de Munique, e abre a porta à saída do clube bávaro em definitivo. Em entrevista ao "Bild", o médio de 21 anos queixa-se de poucas oportunidades.

"Às vezes pergunto-me a porquê isto. Todos os outros jovens jogadores como o Kimmich, Gnabry e Coman jogam, menos eu. Mostrei nos treinos que sou um bom jogador. Tive poucas oportunidades comparativamente com os outros jovens jogadores. Não quero ser novamente emprestado. Se sair, vou sair definitivamente", explica.

O internacional português diz que não sabe o seu futuro, mas mostra-se muito desiludido com o tempo de jogo esta temporada.

"Despedi-me do Niko Kovac na quarta-feira. Se foi por um tempo ou definitivamente, eu não sei. Eu quero jogar mais. Neste momento, não sei se irei continuar no Bayern. Não sei se faz sentido continuar a tentar. Joguei muito pouco e estou desiludido", adicionou.

Renato Sanches chegou ao Bayern de Munique em 2016/17, mas nunca se afirmou no clube bávaro. Na última época, chegou a ser emprestado ao Swansea City, na segunda metade da temporada. Niko Kovac quis apostar no jovem português. Disputou 24 jogos, mas apenas quatro titularidades na Bundesliga.