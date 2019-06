Van Dijk e Wijnaldum serão titulares na Liga das Nações, garante Koeman

Ronald Koeman, selecionador holandês, anunciou a titularidade de Virgil Van Dijk e Georginio Wijnaldum frente à Inglaterra, apesar de terem apenas integrado o estágio da seleção mais tarde, devido à final da Liga dos Campeões.

"O Van Dijk e o Wijnaldum vão jogar. Eles estão os dois otimistas, vou jogar com a equipa mais forte, e eles pertencem a esse grupo. Se ganhas, não estás cansado, ficas com mais fome. Em 1988 ganhei a Liga dos Campeões com o PSV, a Eredivisie e ainda fui campeão europeu com a seleção. Dá confiança e carisma aos jogadores", começou por dizer, em conferência de imprensa no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Questionado sobre a dupla de centrais com Van Dijk e De Ligt, Koeman elogia a qualidade dos jogadores, e destaca a temporada dos jogadores do Liverpool e Ajax: "Estamos felizes com os nossos defesas. O De Ligt só tem 19 anos, e tem de decidir o seu futuro. Jogou muito bem na Liga dos Campeões. O Van Dijk é mais experiente e agora venceu um grande troféu". Koeman elogia o progresso da equipa desde que assumiu o cargo, em fevereiro de 2018. "Jogámos de forma diferente do que no ano passado, os jogadores estão melhores. Temos um grupo fixo, e há um bom espírito na equipa".

O selecionador holandês vê em Inglaterra um adversário de grande dificuldade, candidato a vencer o Europeu 2020, mas mostra-se confiante na vitória. "Eles foram avaliados. Têm muita qualidade na frente, são fortes fisicamente. Não é por acaso que estão em quarto lugar no 'ranking', e são candidatos para o próximo Europeu. Acho que a diferença entre as duas seleções está mais pequena, e acho que podemos vencer".

Inglaterra e Holanda disputam um lugar na final da primeira edição da Liga das Nações na quinta-feira, às 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, jogo com acompanhamento ao minuto em rr.pt.