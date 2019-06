Fluminense admite negociar Pedro com o FC Porto

Paulo Angioni, diretor-executivo do Fluminense, revela a vontade do clube carioca de manter o avançado Pedro no clube, mas admite negociar uma eventual transferência, com o FC Porto integrado no lote de interessados. Em declarações a Bola Branca, o dirigente do "Flu" garante que levar o avançado de 21 anos não será barato.



"Qual é o jogador que não é transacionável? É só depositar o valor da cláusula, que é bastante alto, não tenho dúvida. O Fluminense admite negociar desde que seja uma proposta volumosa. Caso contrário, necessitamos dos serviços dele. Já a ida dele para Toulon trouxe-nos alguns prejuízos", começou por dizer.

Angioni revela também que uma eventual negociação por um valor inferior à cláusula de 50 milhões de euros poderá depender da vontade da nova direção do clube, que entrará em funções na próxima segunda-feira, ainda que o diretor vá continuar em funções.

"Se só sairá pelo valor total da cláusula de rescisão? Não sei, porque o Fluminense tem uma nova direção a partir de segunda-feira. Esta direção, que encerra o mandato, já negociou o jogador no passado, com o Real Madrid", diz.

Nesta entrevista a Bola Branca, este responsável do futebol profissional do "Flu" define o jovem atacante como um atleta que brilhará no futebol europeu.



"É um jogador grande, forte, rígido. Nunca tinha tido nenhuma lesão, mas teve essa que o fez parar seis meses. Está totalmente recuperado. Pode ‘rebentar’ em breve aqui na Europa? Não tenho dúvida nenhuma. É um atleta e é um menino com uma ‘raiz’ de família muito boa. Adapta-se a qualquer ambiente", garante, a terminar.

Pedro apontou 19 golos em 40 jogos na última temporada no Fluminense. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas uma lesão impediu a estreia. Esta época, leva três tentos certeiros em sete jogos disputados.