Évora recebe Faith's Night Out pela primeira vez

A primeira edição do Faith’s Night Out (FNO) em Évora acontece esta sexta-feira, dia 7 de junho, depois do sucesso alcançado em Lisboa e, mais recentemente, no Porto e em São Paulo, no Brasil.

“É um evento católico, aberto a todos e que tem como foco a fé”, resume à Renascença Teresa Prazeres, a responsável, em Évora, das Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS).

O Faith’s Night Out (FNO) começou em 2013, em Lisboa, por ocasião do encontro internacional das EJNS, um movimento católico direcionado para os jovens a partir dos 16 anos, que promove o encontro e a formação através de diversas atividades. Atualmente, conta com cerca de 180 jovens em Évora e cerca de 3.000 jovens a nível nacional.

“O FNO quer transmitir experiências de uma fé vivida e decidida, não abdicando da simplicidade”, esclarece Teresa Prazeres. “Vão ser feitas 12 conferências, cada uma com a duração de sete minutos, e todas simples, objetivas e claras”, acrescenta.

A iniciativa segue, de resto, o modelo das conferências TED, que está a registar muito sucesso, daí a descentralização. De Lisboa para o Porto, depois, a nível internacional, para o Brasil, e agora estende-se ao Alentejo.

No auditório dos Salesianos, em Évora, são esperados, esta sexta-feira, dia 7 de junho, a partir das 19 horas, diferentes testemunhos de vidas guiadas pela fé.

Ao jovem Padre Fernando Lopes, pároco de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, com a sua “Operação STOP, Deus chama-te”, junta-se o músico e compositor Manuel Guerra para uma conferência com o tema “O horizonte está mais longe do que eu consigo ver”.

Sofia Guedes, do movimento cívico STOP Eutanásia (“Ser feliz é dar-se aos outros”), a Família Potes Silva Santos (“Deus escreve direito por linhas tortas”), Sandra Costa – “Estou aqui”, a Irmã Antonela Maria (“Alegria na entrega”) e Rita Carvalho (“Papel, Deus e caneta”), são outros dos conferencistas desta primeira edição do FNO na cidade-museu.

Completam o painel de testemunhos Joaquim Goes (“180 minutos com o Papa”), Maria Leonor Carneiro (“Aspirai às coisas do Alto”), Rodolfo Nona (“Ser protagonista da mudança”) e Francisco Guimarães (“A verdadeira vida cristã joga-se em equipa”).

O desafio foi ainda aceite pelo arcebispo de Évora. D. Francisco Senra Coelho vai colocar à prova a sua capacidade de síntese, tendo apenas sete minutos para dissertar sobre a “Igreja, a casa dos Jovens”.

“Queremos proporcionar uma noite inspiradora, descontraída e com histórias muito interessantes de fé”, atesta Teresa Prazeres, responsável, em Évora pelas EJNS.

Os bilhetes custam 5 euros. A receita, de acordo com a organização, será entregue na totalidade à Associação Pão e Paz, que serve diariamente, na cidade de Évora, dezenas de refeições a pessoas carenciadas.