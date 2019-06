Seferovic quer continuar no Benfica e aponta à renovação

Haris Seferovic, avançado suíço, quer continuar a jogar no Benfica na próxima temporada. O ponta-de-lança foi uma das figuras na conquista do título das águias, com 27 golos apontados, diz que está satisfeito com a vida em Portugal e não pensa em deixar o clube no verão.

"Não sei se existem propostas. Quis vir para a seleção e concentrar-me nestes dois jogos. Sempre disse que gostava de ficar no Benfica. Em Lisboa, tenho tudo o que preciso: um clube muito bom e excelentes adeptos. Tenho mais três anos de contrato e gostaria de ficar", disse, em entrevista a um jornal helvético.

Seferovic vai mais longe e diz que não se importaria de renovar contrato com o clube, deixando essa decisão para a direção. "Eu até gostava de prolongar o meu contrato, mas o Benfica pode achar que isso será muito caro". Seferovic chegou à Luz em 2017, tem contrato até 2022, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Premier League é sonho de longa data

Depois de jogar na Serie A, La Liga e Bundesliga, Seferovic diz que apenas resta cumprir o sonho de jogar no campeonato inglês.

"Sempre tive o sonho de jogar em Inglaterra, mas nunca mudaria por uma questão de dinheiro. Aliás, eu abdicaria de um milhão de euros em Inglaterra, por mais um ano como este em Portugal", disse.



Ao longo da carreira, Seferovic já representou o Grasshoppers, Fiorentina, Lecce, Novara, Real Sociedad e Eintracht Frankfurt. Soma ainda 59 internacionalizações pela Suíça, e disputará uma vaga na final da Liga das Nações frente a Portugal, esta quarta-feira.